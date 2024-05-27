Google вкладе мільярди доларів в індійське виробництво смартфонів

За даними Bloomberg, Google вирішила інвестувати мільярди доларів в індійський штат Тамілнад для створення виробничої бази з випуску смартфонів. Цей крок спрямований на диверсифікацію ланцюжка поставок Google за межі Китаю на тлі геополітичної напруженості.

Google співпрацюватиме з тайванським партнером Foxconn Technology Group, щоб створити виробничі лінії для своїх смартфонів Pixel. Крім того, дочірня компанія Google Wing розпочне складання дронів у цьому штаті.

Делегація «високого рівня» з Тамілнаду, очолювана міністром промисловості, нещодавно навіть зустрілася з керівниками Google у США, щоб просунути штат як основне місце для виробництва.

Рішення Google відображає ширшу тенденцію серед великих технологічних компаній, включаючи Apple Inc, які прагнуть знизити геополітичні ризики шляхом доповнення своїх виробничих баз далеко від Китаю.

Джерело: itechua.com

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