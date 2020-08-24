Група Нафтогаз отримала приплив газу на Стрілковому родовищі

Група Нафтогаз вперше з 1983 року пробурила оціночно-експлуатаційну свердловину на Стрілковому газовому родовищі у Херсонській області та отримала приплив газу.

Після успішного завершення бурових робіт, виконаних у рекордні 27 днів, орієнтовний початковий дебіт склав 15 тис. м куб. З урахуванням незначної глибини свердловини (до 1 км), її конструктивних особливостей (похило-скероване буріння з кутом нахилу 81 градус з відходом 539 м) та виснаженості родовища, компанія вважає це вдалим результатом.

Наразі свердловина проходить стадію освоєння та очищення привибійної зони від фільтрату бурового розчину. Планується розробка найнижчого продуктивного горизонту з майбутньою перспективою видобутку з інших горизонтів.

Роботи на замовлення АТ «Чорноморнафтогаз» виконало АТ «Укргазвидобування», зокрема філія БУ «Укрбургаз» із залученням до проекту компанії Weatherford.

«Найголовніше у цьому проекті - використання власного бурового флоту та залучення наших фахівців. Ми вкотре довели, що можемо самостійно виконувати найскладніші види робіт без аварій та з використанням оптимальних ресурсів, при цьому суттєво випереджаючи терміни», - зазначив Андрій Хоменко, директор з управління дивізіоном «Технічне забезпечення»Групи Нафтогаз.

«Ця свердловина — важливий крок для підвищення енергонезалежності Генічеська та Генічеського району, які не з'єднані з магістральною газотранспортною системою України. Наша кінцева мета — досягти покладів газу та повністю забезпечити потреби регіону», — підкреслила Світлана Нєжнова, генеральний директор Чорноморнафтогазу.

Довідка:

АТ «Чорноморнафтогаз» розробляє одне родовище – Стрілкове (Арабатська стрілка), газ з якого спрямовується для забезпечення потреб міста Генічеськ (Херсонська обл.). У 2019 році товариство видобуло 8,9 млн куб. м газу.

У березні 2014 року внаслідок окупації Криму Російською Федерацією Чорноморнафтогаз втратив доступ до виробничих потужностей та газових родовищ на півострові та шельфі. На даний момент товариство зареєстровано у Києві, займається формуванням доказової бази для міжнародних судів проти Російської Федерації.

У жовтні 2016 року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження (справа PCA № 2017-16) проти Російської Федерації на підставі угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом РФ від 1999 року про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відомої як українсько-російська інвестиційна угода.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

Новости портала «Весь Харьков»