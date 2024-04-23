Какие функции выполняют защитные ролеты и в чем их особенности?

Защитные ролеты – изделия, которые становятся все популярнее. Это конструкции, состоящие из короба, направляющих и полотна с многочисленными ламелями. Их устанавливают на окна аптек, офисных помещений, квартир на первых этажах, финансовых учреждений, бутиков. Рольставни пользуются большим спросом, поскольку это надежность, прочность и долговечность. С их помощью решается несколько важных задач, о которых расскажем подробнее.

Зачем нужны защитные ролеты?

Начнем с того, что раньше на окна устанавливали металлические решетки, но сейчас такие решения уже неактуальны. Сегодня все чаще для обеспечения безопасности используются рольставни. Защитные ролеты на окна отличаются многофункциональностью, под которой подразумевается:

защита от неблагоприятных погодных условий – поддерживается оптимальный микроклимат в комнате и регулируется уровень поступления солнечного света;

защита от посторонних взглядов, особенно, когда идет речь об установке рольставен на окна квартиры, расположенной на первом этаже;

защита от незаконного проникновения в помещение – таким образом обеспечивается сохранность имущества;

энергосбережение – летом уменьшаются затраты на охлаждение воздуха, а зимой сохраняется тепло;

защита от уличного шума, от пыли – при использовании пенозаполненных профилей уменьшается уровень шума и предотвращается проникновение пыли через окна.

Дополнительно защитные ролеты выполняют декоративную функцию и становятся важным элементом экстерьера. Главное, подобрать подходящий цвет к фасаду офиса, коттеджа или магазина. Благодаря разнообразию цветовых решений с этим не возникают сложности. Можно заказать рольставни коричневого, серого, зеленого, белого цвета.

Главные особенности защитных ролет

В ходе производства защитных ролет используются разные виды профилей. Один из вариантов – пенозаполненный профиль, изготавливаемый методом роликовой прокатки. К его особенностям относится хорошая теплоизоляция, низкая цена, легкость и устойчивость к ветровым нагрузкам.

Второй вариант – экструдированный профиль, который получают методом экструзии из алюминия. Внутри профиль пустотелый, но обязательно дополняется ребрами жесткости для улучшения прочностных характеристик. К преимуществам экструдированного профиля относится максимальная защита от несанкционированного проникновения, устойчивость к негативным внешним факторам и долговечность.

Отдельная разновидность материалов – решетчатый профиль. В нем предусматриваются многочисленные отверстия. Ролеты из решетчатого профиля устанавливают владельцы бутиков и магазинов, поскольку в таком случае не только гарантируется защита от взлома, но и обеспечивается демонстрация товара.

Защитные ролеты – прекрасное решение, потому что это многофункциональные, практичные и надежные системы. Универсальные конструкции подходят для разных объектов и используются по назначению долгое время.