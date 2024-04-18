Комп’ютерний дизайнер, машиніст тепловоза, робітник з благоустрою: вакансії тижня на Харківщині

Станом на 18 квітня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2104 вакансій.

1. Фахівець із комп’ютерної графіки (дизайну) – 20 000 грн.

2. Машиніст тепловоза – 18 200 грн.

3. Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності – 15 000 грн.

4. Робітник з благоустрою – 13 800 грн.

5. Судовий розпорядник – 12 880 грн.

6. Фахівець з питань цивільного захисту – 12 220 грн.

7. Фахівець з фінансово-економічної безпеки – 12 190 грн.

8. Провідник пасажирського вагона – 12 000 грн.

9. Репетитор з вокалу – 11 950 грн.

10. Модельєр-конструктор – 11 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Інформація про режим роботи центрів зайнятості – за посиланням.

Агентство Телевидения Новости