Конфлікти на «Барабашово»: депутат облради звернувся до силовиків

Депутат Харківської облради Андрій Стронов заявляє про «рейдерські захоплення торговельних об’єктів» на території торговельного центру «Барабашово».

Про це він заявив сьогодні на сесії облради.

«Протягом тривалого часу на ТЦ «Барабашово» люди, різні формування, з’являються, відбувається рейдерське захоплення торговельних об’єктів. Я звертаюсь з цієї трибуни — звернути увагу і новому керівництву поліції, СБУ, прокуратури, керівництва області на ті процеси, які відбуваються на торговельному центрі «Барабашово», оскільки це підприємство, хоч і перебуває на території м. Харкова, мені здається, потребує втручання обласного керівництва, тому що там працюють і обслуговуються мешканці Харківської області і не тільки», — сказав Андрій Стронов (фракція «Наш край»).

Інформація про конфлікти на території «Барабашово», викликаного незгодою частини підприємців з діями адміністрації, періодично з’являється у соцмережах. Минулого тижня у Харкові проходили акції протесту, до яких долучилися представники «Національного корпусу». У «Нацкорпусі» заявили, що одного з їх активістів побили невідомі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство»). За участі «Нацкорпусу» проходила акція протесту на вулиці Сумській, біля офісу концерну «АВЕК та Ко», якому належить ТЦ «Барабашово».

Андрій Стронов, за даними на сайті «Наш край», є заступником директора «Фельдман екопарк».

Источник: www.mediaport.ua

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