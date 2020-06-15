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Харьковский городской совет на проект альтернативного «Барабашово» потратит полтора миллиона гривен — ХАЦ

Харьковский городской совет на проект альтернативного «Барабашово» потратит полтора миллиона гривен — ХАЦ

Коммунальное предприятие «Городской торговый рынок» заключило договор с ООО «Терра-Харьков» на 1,49 млн гривен по разработке проекта строительства многофункционального комплекса по проспекту Льва Ландау, 182. Об этом стало известно из системы публичных закупок «ProZorro», — сообщает Харьковский анти коррупционный центр.

Речь идет о создании альтернативного коммунального рынка на территории, которое использовало ТЦ «Барабашово». Относительно адреса, то эта территория не возле рынка «Барабашово», а не перекрестке Ландау и ул. Краснодарской.

Кроме того, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что все земли, которые не в собственности ТЦ возле станции метро имени Барабашова, будут переданы коммунальному предприятию.

ХАЦ напомнили, что в августе 2019 депутаты горсовета переименовали КП «Харьков-топливо» в КП «Городской торговый рынок». Также часть земель рынке, как заявили в горсовете, будет возвращена городу для строительства новой дороги.

Источник: mykharkov.info/

Новости портала «Весь Харьков»

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