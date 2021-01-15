Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:45
Просмотров: 100

Як підтвердити справжність підпису: Мін'юст

Як підтвердити справжність підпису: Мінюст

Підпис є невіддільною складовою майже кожного документа. Особа кульковою ручкою або за допомогою цифрових технологій надає тексту на паперовому чи електронному аркуші юридичного значення.


Як розповіла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун, справжність підпису можна засвідчити у нотаріуса, посадової особи органу місцевого самоврядування, консульської установи України, начальника установи виконання покарань, але тільки не на тих документах, які відповідно до закону або на вимогу сторін підлягають нотаріальному посвідченню.

Уповноважені особи, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені в документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою. Також на документі може бути засвідчена справжність підпису особи, що підписалась за іншу людину, яка не могла це зробити власноручно внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин.

Не підлягають засвідченню підписи фізичних осіб на документах, які стверджують обставини, право посвідчення яких належить лише відповідному державному органу (час народження, шлюбу, смерті, наявність хвороби, інвалідності, права власності на майно тощо). Справжність підпису на такому документі може бути засвідчена у випадку, якщо документ призначений для подання до компетентних органів іншої держави.

Перевірка реєстраційних змін компаній 24/7 можлива навіть у період карантину. Тримайте у безпеці свій бізнес разом із системою перевірки та моніторингу бізнес-партнерів CONTR AGENT. Система забезпечує автоматичний моніторинг понад 6,5 млн компаній та ФОП України, оновлення всіх реєстраційних змін компанії та миттєве сповіщення про них. Зараз система процює у тестовому  режимі.

Источник: jurliga.ligazakon.net/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: бизнес

Читайте ещё:

США внесли Xiaomi і ще 8 компаній КНР у "чорний список"
Сегодня 09:35    124
Секреты домоводства от главы Microsoft: Билл Гейтс показал, как печет торт
01.09.2020 09:05    371
У Франції демонтують три тисячі антен Huawei
01.09.2020 07:25    476
Створення ФОП на порталі Дія: відповіді на поширені питання
21.08.2020 08:30    519
Квартальная выручка Alibaba превзошла прогнозы
21.08.2020 07:00    291
Составлен рейтинг самых дорогих брендов Украины
07.07.2020 12:33    514
Харьковский городской совет на проект альтернативного «Барабашово» потратит полтора миллиона гривен — ХАЦ
15.06.2020 07:08    594
Украинцам массово "блокируют" карты, а после оставляют без копейки: как уберечься от новой атаки мошенников
15.06.2020 06:15    1297
Клиенты магазина B2B Jewelry в Харькове требуют его закрытия и выплаты денег (видео)
29.05.2020 00:23    6938
В Украине проведут массовые проверки переводов: кого заблокируют и кто в зоне риска
27.04.2020 08:35    2388
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 