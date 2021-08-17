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ЗАЗ станет выпускать автобусы марки Mercedes

ЗАЗ станет выпускать автобусы марки Mercedes

Предприятие собирается переоборудовать свои производственные линии и уже в будущем году будет выпускать автобусы под брендом Mercedes.

Стало известно, что новый ЗАЗ А09 был полностью создан украинскими мастерами, «без привлечения сторонних компаний», однако согласно рекомендациям производителя «Мерседес».

В новом транспорте будут установлены агрегаты, задние подвески и коробки передач от Mercedes, а также его логотип.

Кроме того, созданный запорожскими мастерами автобус может вместить 36 пассажиров и будет использоваться для междугородних перевозок.

Пока что компанией планируется эксплуатировать его на внутреннем рынке страны«, — сообщил пресс-секретарь «УкрАВТО».

Источник:  newsyou.info/

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Темы: бизнес

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