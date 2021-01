США внесли Xiaomi і ще 8 компаній КНР у "чорний список"

США включили виробника споживчої електроніки Xiaomi Corp., Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. і ще сім китайських компаній у "чорний список", пише The Wall Street Journal.

Таким чином, Штати розширили перелік компаній КНР, в акції яких незабаром буде заборонено вкладати кошти американським інвесторам, і на ці компанії буде поширюватися дія листопадового президентського указу.

Американські депозитарні розписки Xiaomi торгуються в США на позабіржовому ринку. Їх котирування впали на 9,4% у четвер. Ринкова вартість компанії на біржі Гонконгу за рік підскочила в 2,7 раза і зараз становить близько $ 107 млрд, за даними FactSet.

На цьому тижні WSJ повідомляла про те, що американські чиновники обговорюють розширення "чорного списку" і можуть включити в нього Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. і Tencent Holdings Ltd. Однак уряд країни вирішив не включати ці компанії до списку після наради у вівторок, повідомили обізнані джерела. Зокрема, міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що санкції проти таких великих компаній дестабілізують ринок і приведуть до негативних економічних наслідків. Alibaba і Tencent є найбільшими за капіталізацією китайськими публічними компаніями.

Як повідомлялося, в листопаді 2020 року президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє американським роздрібним та інституційним інвесторам володіти акціями китайських компаній, які, за даними Білого дому, мають стосунок до оборонного сектора і спецслужб КНР. У грудні "чорний список" було розширено і включав 35 компаній. У інвесторів є рік, щоб продати активи, які належать їм у цих компаніях.

