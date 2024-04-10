Кредит для пенсіонерів — міф чи реальна можливість
Час від часу люди пенсійного віку стикаються з різними фінансовими складнощами. Вони можуть бути пов'язані з нестачею коштів на оплату послуг медичних працівників, ветеринара, майстрів з ремонту. Коли пенсії не вистачає або ще не прийшов строк її отримання, виникає необхідність взяти додаткові кошти в позику. Проте, де саме можна отримати таку послугу та кому вона доступна?
Банки та МФО — де можна отримати кредит
Банки багатьма людьми сприймаються як надійні та традиційні фінансові установи, але варто відзначити, що з клієнтами пенсійного віку вони працюють не завжди. Для банка гарантією платоспроможності є достатній дохід від офіційної діяльності. Якщо сума доходу невелика або у позичальника немає довідок про доходи за останні півроку, банк може відмовити у видачі позики.
В такому випадку можна звернутися до надійної мікрофінансової організації, яка має високий рейтинг та позитивні відгуки користувачів. В МФО кредит на картку видається на більш гнучких умов, до того ж набагато швидше, ніж в банку. Умови роботи та співпраці з МФО прості та зручні для клієнтів:
- Установи працюють онлайн, а значить взяти кошти можна віддалено, використовуючи телефон, планшет або ноутбук.
- Доступ до сервісу відкритий цілодобово, й отримати кошти можна в будь-який час доби, навіть пізно ввечері.
- Для подачі заявки не потрібні довідки про доходи та великий пакет документів, достатньо мати паспорт та ІПН.
- Підписання договору відбувається онлайн, й позичальнику не доведеться їхати в офіс особисто.
- Отримати рішення щодо позики можна за 10-15 хвилин, весь процес збору та перевірки документів автоматизований, тому не займає багато часу.
Багато людей вважають, що їхній вік може бути перешкодою для отримання кредиту. Проте в МФО набагато важливішою є сама платоспроможність клієнта, а не його вік. Пенсіонери зі стабільними доходами можуть успішно отримати кредит без відмови.
Як вибрати МФО для отримання позики
Вибір мікрофінансової організації для отримання позики є важливим кроком, й тому важливо оцінити кілька ключових критеріїв вибору, які варто врахувати перед прийняттям рішення:
- Репутація та надійність. Перш ніж звернутися до будь-якої МФО, ретельно перевірте її репутацію. Шукайте відгуки в інтернеті, дізнавайтеся від знайомих про їхній досвід співпраці з різними МФО. Важливо вибрати компанію, яка має хорошу характеристику та заслуговує на довіру.
- Умови кредитування. Перед підписанням угоди уважно ознайомтеся з умовами кредитування. Варто розібратися, що таке відсоткова ставка, яким буде її розмір, які встановлюються строки погашення, чи є комісії та штрафи за прострочку платежів.
- Ліцензія та регулювання. Переконайтеся, що обрана МФО має ліцензію на здійснення фінансової діяльності та дотримується всіх законів та регулювань, які стосуються кредитування. Це допоможе уникнути проблем з нелегальними чи шахрайськими схемами.