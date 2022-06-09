Лондонські юристи зібрали дані про закордонні активи сотень росіян для нових санкцій – ЗМІ

Британські юристи, які працюють в компаніях лондонського Сіті і які спеціалізуються на розшуку активів, виявили сотні високопоставлених росіян із активами за кордоном, яких можна було б додати до міжнародних санкційних списків.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що такий крок є частиною міжнародних спроб тиснути на РФ економічними заходами, оскільки Росія продовжує вторгнення в Україну.

За словами джерел агентства, такі зусилля почались після початку російського вторгнення в Україну у лютому, коли уряди по всьому світу почали процес запровадження санкцій і обмежень проти олігархів та інших багатіїв, яких вважають близькими до Кремля.

Bloomberg пише, що Київ звернувся до українських дипломатів у Лондоні з проханням допомогти з пошуком незаконних російських активів.

Ті, своєю чергою, звернулися до однієї з фірм лондонського Сіті, пізніше до роботи підключилися кілька інших фірм.

Зазначається, що юристи використали, зокрема дані з витоків, наприклад, документи "Панамського архіву", які звіряли з іншими джерелами, щоб перевірити, чи була отримана ця власність законним шляхом.

При цьому, агентство не уточнює, які саме британські компанії брали участь у збиранні інформації про росіян.

До списку увійшли високопоставлені, але не надто публічні російські чиновники та військовослужбовці, які володіють нерухомістю та іншими активами на мільйони фунтів стерлінгів у Лондоні та на півдні Франції, розповіло агентству одне з джерел.

Юристи перевіряють й інші міжнародні зв'язки росіян, у тому числі дані про їхніх дітей, які навчаються у закордонних приватних школах.

Співробітники двох фірм, які брали участь у пошуку російських активів, розповіли Bloomberg, що працювали безкоштовно та передали списки з кандидатами на включення до списків санкцій до посольства України в Лондоні.

Вони попросили про анонімність, побоюючись тиску з боку російської влади, зазначає агентство.

У посольстві України в Лондоні агентству заявили, що поки що "недоречно" коментувати можливі майбутні санкції, оскільки це може "підірвати їхню дію".

Источник: epravda.com.ua

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