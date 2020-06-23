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Медсестра, ходившая на работу в купальнике, стала лицом модного спортивного бренда

Медсестра, ходившая на работу в купальнике, стала лицом модного спортивного бренда

Дизайнер спортивной одежды предложила ей сотрудничество.

Молодая медсестра из Тулы, которая прогремела на всю страну из-за фото в купальнике на рабочем месте, стала по совместительству моделью. Девушку зовут Надежда Жукова, ей 23 года. После многочисленных публикаций на связь с ней вышла дизайнер российского спортивного бренда. 

По ее словам, Жукова стала символом «эры коронавируса». Она захотела поддержать молодую медсестру таким образом. Кроме того, бренд готов оказывать поддержку и Тульской областной больнице, в которой трудится Надежда.

Сама Надежда прокомментировала ситуацию со снимком в купальнике. Девушка отметила, что совершенно не стремилась «хайпануть» на этом, просто в жару в защитном костюме работать очень тяжело. А многочисленные публикации о ней Жукова восприняла болезненно: ей пришлось закрыть аккаунты в соцсетях, она перестала читать новости и принимать звонки с незнакомых номеров.

«Что мне помогло в тот момент? Работа! Я продолжала ходить на смены, и очень приятно, что меня поддержали мои коллеги, весь коллектив. Они подбадривали: «Не переживай! Ты красотка!» Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области — спасибо им огромное! Коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме, это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить. И в тот день, когда было сделано фото, я, кстати, была не в купальнике - это спортивный топ и шорты», — рассказала медсестра.

Теперь Надежда будет в свободное от работы время рекламировать спортивную одежду. 

Медсестра, ходившая на работу в купальнике, стала лицом модного спортивного бренда

Источник: www.oka.fm/

Новости портала «Весь Харьков»

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