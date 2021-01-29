На Харківщині подорожчає проїзд у автобусах

Один з найбільших перевізників у Харківській області повідомив, що з 1 лютого вартість автобусних квитків у середньому зросте на 2 гривні.

За кілька днів, з 1 лютого, на Харківщині подорожчає проїзд в автобусах підприємства «Авто-ОВІ». Автобуси зазначеного підприємства курсують у Харкові, передмісті та в області, також мають маршрути у сусідні регіони – на Сумщину та Полтавщину. Оголошення про підвищення вартості проїзду з’явилися в автобусах.

Як зазначив «СК» директор автопідприємства «Авто-ОВІ» Валерій Дробушко, вартість квитків в середньому підвищиться на 2 гривні.

- Ми і так два роки не підвищували ціни на проїзд. Наразі в нашій компанії найнижчий тариф на Харківщині – десь 50-60 копійок за кілометр. Виходить парадокс їхати з передмістя дешевше, ніж по Харкову. Тож з 1 лютого кожен кілометр подорожчає на 10 копійок, - пояснив директор підприємства. – Передмістя особливо не подорожчає. Більше зросте квиток на довгі маршрути Харків-Вовчанськ (80 км), Харків-Первомайський ( понад 100 км). На довгих маршрутах вартість квитка зросте десь на 5-6 гривень. У середньому ж ціни на квитки зростуть на 2 гривні.

Источник: slk.kh.ua

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