Ортопед-травматолог, водії та енергетики: вакансії тижня на Харківщині

Станом на 15 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1435 вакансій.

1. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням – 30 000 грн.

2. Лікар ортопед-травматолог – 23 000 грн.

3. Водій автотранспортних засобів – 20 000 грн.

4. Енергетик – 15 000 грн.

5. Менеджер (управитель) зі збуту – 14 950 грн.

6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 13 000 грн.

7. Бухгалтер – 11 600 грн.

8. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі – 10 000 грн.

9. Монтажник будівельний – 9 990 грн.

10. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 9 960 грн.

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 96, 099 020 87 21,

063 847 83 67, 067 728 97 45,

097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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