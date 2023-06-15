Ортопед-травматолог, водії та енергетики: вакансії тижня на Харківщині
Станом на 15 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1435 вакансій.
1. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням – 30 000 грн.
2. Лікар ортопед-травматолог – 23 000 грн.
3. Водій автотранспортних засобів – 20 000 грн.
4. Енергетик – 15 000 грн.
5. Менеджер (управитель) зі збуту – 14 950 грн.
6. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 13 000 грн.
7. Бухгалтер – 11 600 грн.
8. Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі – 10 000 грн.
9. Монтажник будівельний – 9 990 грн.
10. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 9 960 грн.
З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:
096 055 48 96, 099 020 87 21,
063 847 83 67, 067 728 97 45,
097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.