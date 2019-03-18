У держбюджеті на програму «теплих» кредитів у 2019 році передбачено 400 млн грн., понад 187 млн грн. з яких отримають клієнти Ощадбанку. Загалом з початку дії програми Ощадбанк видав 4 млрд грн. «теплих» кредитів. Його частка серед банків-учасників програми становить 70%.

Ощадбанк відновив видачу «теплих» кредитів у рамках державної програми. У 2019 році за рішенням уряду продовжується підтримка власників приватних будинків, ОСББ та ЖБК, які планують провести тепломодернізацію житла. Державна компенсація надаватиметься за кредитами на заміну газових котлів твердопаливними та на утеплення приватного житла та багатоповерховних будинків.

При придбанні твердопаливного котла держава компенсує фізичним особам 20% суми кредиту (до 12 тис. грн.). При придбанні енергоефективного обладнання та матеріалів для приватного будинку компенсація становить 35% суми кредиту (до 14 тис. грн.). Для субсидіантів компенсація становить 35% (максимум 12 тис. грн. та 14 тис. грн. на котли та матеріали відповідно).

За рахунок державної підтримки ОСББ та ЖБК можуть заощадити від 40 до 70 відсотків суми кредитних коштів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів. Сума відшкодування залежить від кількості квартир у будинку, власники яких отримують субсидії. Ставка за кредитом для ОСББ та ЖБК становить 18% річних.

«У 2014 році Ощадбанк першим з державних банків розпочав реалізацію державної програми «теплих» кредитів. Завдяки урядовій підтримці в країні розпочалась масштабна тепломодернізація житла. «Теплі» кредити в Ощадбанку отримали вже 208,5 тис. громадян на загальну суму понад 3,8 млрд грн. Банк профінансував 875 проектів з реалізації енергоефективних заходів ОСББ та ЖБК на загальну суму понад 144 млн грн. У держбюджеті на програму «теплих» кредитів у 2019 році виділено 400 млн. грн., майже половину з яких отримають клієнти Ощадбанку. З кожним роком дедалі більше українських родин долучаються до проведення енергоефективних заходів у своїх домівках», – зазначив Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку.

Однією з переваг Ощадбанку є найширша партнерська мережа виробників, постачальників і дилерів енергоефективного обладнання по всій країні – понад 8 тис. продавців. Завдяки активній співпраці Ощадбанку з міськими, районними та обласними державними адміністраціями клієнти можуть одночасно отримувати компенсацію як від уряду, так і від місцевої влади. Кількість регіональних партнерських програм енергоефективності між банком та ОДА, РДА, муніципалітетами нараховує 90.

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011р.

Прес-служба Ощадбанку

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