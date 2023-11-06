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06.11.2023 18:55
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Принцип работы воздушных тепловых насосов и почему это выгодная технология

Если вы хотите организовать обогрев тепловым насосом, но в доме нет доступа участку земли или водоему, вам можно остановиться на выборе воздушного отопления. В зависимости от проекта, можно установить теплонасос «воздух-вода» или «воздух-воздух». В первом случае тепловая энергия будет передаваться воде для отопления через батареи. Во втором — воздух в комнатах будет нагреваться напрямую от теплообменника во внутреннем блоке сплит-системы (именно об такой технике мы рассказываем в статье ниже).

Принцип работы воздушных тепловых насосов и почему это выгодная технология

Внутрення панель теплонасоса «воздух-воздух» в интерьере 

 

Что такое тепловой насос «воздух-воздух»?  

Воздушный теплонасос представляет собой сплит-систему, которая может работать на обогрев даже при отрицательной температуре на улице. В отличие от геотермальных и водяных агрегатов, такой тепловой насос можно устанавливать в квартирах на этаже или небольших коттеджах — по сложности монтаж аналогичен установке кондиционера. 

 

К слову, данная система будет эффективно охлаждать помещения в теплый сезон поэтому установив тепловой насос «воздух-воздух» вам не нужно беспокоиться о кондиционировании помещений. Летом агрегат сможет работать в обратном режиме, сбрасывая лишнюю тепловую энергию на улицу. 

Как работает тепловой насос «воздух-воздух»?

  1. Наружный блок втягивает атмосферный воздух и пропускает его через испаритель, из-за чего испаряется хладагент (фреон);
  2. Газообразный фреон направляется в компрессор, где сжимается и нагревается до максимальной температуры;
  3. Горячий фреон направляется во внутренний блок (конденсатор), где передает тепловую энергию на теплообменник и сжижается;
  4. Теплообменник расходует тепло на обогрев воздуха в доме, а жидкий фреон возвращается к наружному блоку. Цикл повторяется.

 

Летом, когда теплонасос работает в режиме кондиционирования, функционал наружного и внутреннего блоков меняется на противоположный — таким образом система охлаждает воздух внутри помещения, отводя избыточное тепло на улицу. 

Почему купить тепловой насос «воздух-воздух» — это выгодное решение?

  1. Это многофункциональная система, которая обеспечит дом эффективным воздушным отоплением, а также кондиционированием в летнее время года; 
  2. Теплонасосы полностью экологичны, т.к. используют тепло окружающего воздуха;
  3. При правильном подборе модели под климатические условия региона, агрегат позволит получать до 3-5 кВт тепла, затрачивая 1 кВт электрической энергии;
  4. Не требует особых разрешений на установку, т.к. полностью безопасен для человека и окружающей среды;
  5. Благодаря современной автоматике и множеству дополнительных функций, круглогодично контролирует микроклимат в помещениях;
  6. Срок службы составляет 10-30 лет, в зависимости от модели и качества обслуживания системы в период её эксплуатации.

Можно ли обогреть дом из СИП-панелей теплонасосом «воздух-воздух»?

Принцип работы воздушных тепловых насосов и почему это выгодная технология

Да, конечно! Воздушный теплонасос для СИП-коттеджа — это одно из лучших решений. Главное выбрать энергоэффективную низкотемпературную инверторную модель, которая будет хорошо обогревать помещения в мороз -25℃ и ниже. 

 

На рынке легко можно найти агрегаты, рассчитанные на площадь от 20 до 160 кв.м и больше. Также можно заказать мульти-сплит-системы, рассчитанные на обслуживание нескольких внутренних блоков в разных комнатах. Лучший в вашем случае вариант можно подобрать в процессе проектирования воздушного отопления тепловым насосом. Проект лучше заказать в климатической фирме или инженерной компании — в этом случае будут учтены все особенности объекта, в т.ч:

  • Климатические особенности региона;
  • Объем помещений и количество жильцов;
  • Качество утепления здания;
  • Тип вентиляции;
  • Расположение и качество окон;
  • Уровень теплопотерь здания;
  • Планировка и назначение комнат и многое другое.
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