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Райффайзен Банк повернув в Україну перші 150 мільйонів готівки, яку обміняли в ЄС

Райффайзен Банк повернув в Україну перші 150 мільйонів готівки, яку обміняли в ЄС

Райффайзен Банк інкасував в Україну готівку на суму майже 150 мільйонів, яку обміняли українські переселенці в ЄС.

Про це йдеться у пресрелізі фінустанови.

Там зазначили, що ці банкноти знову будуть використовуватися для внутрішнього готівкового обігу в країні.

Нагадуємо:

Послуга обміну гривневої готівки за кордоном доступна зараз для тимчасово переміщених українців. Ця послуга Райффайзен Банку реалізується у банках Австрії, Словаччини, Угорщини та Чехії.

Источник: epravda.com.ua

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