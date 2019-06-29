Шебелинский ГПЗ показал рост производства в первом полугодии 2019 года

Шебелинский газоперерабатывающий завод увеличил переработку нефтяного сырья в январе-мае 2019 года на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Так, с начала года Шебелинский ГПЗ переработал 206,6 тыс. тонн нефтепродуктов. В Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщают, в частности, что в мае переработка ГПЗ составила 42,8 тыс. тонн - в полтора раза больше, чем за май 2018 года.

Вместе с тем, Шебелинский ГПЗ увеличил производство бензина на треть, дизтоплива - на 3,5%, а мазута - более, чем на четверть по сравнению с прошлогодними показателями.

Ранее сообщалось, что Шебелинский ГПЗ в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократил переработку газоконденсата, производство бензина, дизтоплива и мазута. Поэтому, рост производства в 2019 году можно назвать показательным.

Напомним, АО "Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нефтегаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.

Источник: sq.com.ua

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