Що таке повербанк і як вибрати відповідну модель

Power Bank - геніальний і водночас простий гаджет. Якби батареї в смартфонах і планшетах могли так само довго працювати від акумулятора, як легендарна Nokia 3310, то могли б обійтися і без нього. Однак, оскільки сучасні девайси вимагають частого підзаряджання, то краще перейти за посиланням https://www.aks.ua/catalog/dopakkym/emkost-mach/50000 і замовити потужний акумулятор на кожен день.

Як влаштований повербанк?

Неважко здогадатися, що повербанк - це просто вдосконалена форма акумулятора, оснащена одним або кількома портами підключення. Усередині корпусу знаходяться елементи живлення, які призначені для накопичення і зберігання енергії. У переважній більшості моделей використовуються популярні літій-іонні (Li-ion) акумулятори.

Зовнішній акумулятор зазвичай містить кілька осередків і електронний контролер. Якість використовуваних компонентів надзвичайно важлива з точки зору надійності та комфорту використання. Акумулятори перевірених брендів гарантують, що повербанк матиме триваліший термін служби та кращу ефективність.

Електроніка відповідає за безпеку процесу передачі енергії та функціонал пристрою. Низка вбудованих систем дає змогу уникнути вкрай неприємних ситуацій: перенапруги, перезарядки або перегріву. Особливо це важливо при виборi повербанка для ноутбука https://www.aks.ua/catalog/dopakkym/prednaznachenie/dlya-noutbuka.

На що звернути увагу під час купівлі повербанка?

Купувати продукт від невідомого виробника точно не варто, навіть якщо в описі його характеризують як диво техніки. Надійність має свою ціну і якщо ми збираємося багато подорожувати, то є сенс вибрати повербанк з алюмінієвим корпусом. Він не тільки елегантніший, а й міцніший. Метал найкраще захищає чутливі компоненти від випадкового пошкодження. Повербанки в переважній більшості не «броньовані», але алюмінієвий корпус дає нам певний запас міцності.

Коли перед нами такий широкий асортимент брендових продуктів, то варто порівняти пропоновані ними функції та деякі інші неочевидні параметри.

Ємність, виражена в міліампер-годинах (мАгод), і зовнішній вигляд - це одне, але важливий і зарядний струм, виражений в амперах (А). Вища сила струму є перевагою для користувача, оскільки скорочує час зарядки пристроїв і економить багато часу.

Якщо один повербанк заряджає смартфон струмом 1А, а інший пропонує 2А, то зарядити стільниковий з використанням останнього буде просто швидше. Також виробники планшетів також рекомендують використовувати зарядні пристрої з вихідним значенням не менше 2А.

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