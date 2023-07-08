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Старшие дети Берлускони стали главными наследниками его бизнес-империи

Старшие дети Берлускони стали главными наследниками его бизнес-империи

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, скончавшийся 12 июня в возрасте 86 лет, завещал большую часть состояния старшим детям Марине и Пьеру Сильвио. Они довели свою долю до 53% в главном активе их отца — компании Fininvest. Еще троим детям от второго брака достались 47%.

Своей 33-летней подруге Марте Фашине, с которой провел последние годы, он оставил в наследство 100 миллионов евро.

Forbes оценивал состояние политика в €6,4 млрд.

Джерело: https://t.me/vekha/68462

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Темы: італія, сім'я

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