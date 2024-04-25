Тваринник, слюсар, ревізор: вакансії тижня у Харківській області
Станом на 25 квітня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2128 вакансій.
Про це повідомляє ХОВА.
1. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту й газ – 28 000 грн. 2. Тваринник – 25 000 грн. 3. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 20 000 грн. 4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування – 15 000 грн. 5. Інженер-землевпорядник – 13 200 грн. 6. Пожежний-рятувальник – 13 000 грн. 7. Покрівельник будівельний – 12 000 грн. 8. Сортувальник виробів, сировини та матеріалів – 11 000 грн. 9. Ревізор – 10 000 грн. 10. Сушильник папероробної (картоноробної) машини – 8 000 грн. З переліком актуальних вакансій у місті Харків та Харківській області можна ознайомитися за посиланням.