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Тваринник, ткач, економіст: вакансії тижня у Харківській області

Тваринник, ткач, економіст: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 30 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2406 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Інженер-технолог – 29 000 грн.

2. Інженер-програміст – 28 595 грн.

3. Лікар-ортопед-травматолог – 25 000 грн.

4. Маляр – 24980 грн.

5. Тваринник – 24 900 грн.

6. Головний інженер – 22 800 грн.

7. Бухгалтер – 20 500 грн.

8. Терміст – 17 990 грн.

9. Економіст – 17 500 грн.

10. Ткач – 15 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

Агентство Телевидения Новости

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