Сегодня 11:10
Просмотров: 166
Тваринник, ткач, економіст: вакансії тижня у Харківській області
Станом на 30 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2406 вакансій.
Про це повідомляє ХОВА.
1. Інженер-технолог – 29 000 грн.
2. Інженер-програміст – 28 595 грн.
3. Лікар-ортопед-травматолог – 25 000 грн.
4. Маляр – 24980 грн.
5. Тваринник – 24 900 грн.
6. Головний інженер – 22 800 грн.
7. Бухгалтер – 20 500 грн.
8. Терміст – 17 990 грн.
9. Економіст – 17 500 грн.
10. Ткач – 15 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.