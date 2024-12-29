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Турецький Baykar купує італійську оборонну аерокомпанію Piaggio Aerospace

Турецький Baykar купує італійську оборонну аерокомпанію Piaggio Aerospace

Турецького виробника безпілотників Baykar Makina оголошено переможцем міжнародного тендеру на купівлю італійської авіабудівної компанії Piaggio Aerospace. Про це пише турецьке видання Daily Sabbah.

У тендері брали участь ще дві іноземні компанії, сума продажу не розголошується.

Piaggio Aerospace заснована 1884 року. У сучасній історії відома виробництвом бізнес-джетів P.180 Avanti, які називали "небесними Ferrari". Також компанія випускає авіаційні двигуни та відіграє стратегічну роль в екосистемі оборонної промисловості Італії завдяки своїм послугам з технічного обслуговування авіатехніки.

З 2018 року Piaggio перебувала під управлінням уряду після подання заяви про захист від банкрутства. Наразі компанія складається з двох суб'єктів в управлінні, Piaggio Aero та Piaggio Aviation. Раніше вона належала Mubadala Investment Company з Абу-Дабі, уточнює агентство Bloomberg.

Baykar зобов'язалася підтримувати та розширювати виробництво літаків та пов'язану з цим технічну підтримку, навчання та логістичну діяльність, а також технічне обслуговування двигунів та виробництво їх компонентів.

У заяві Baykar йдеться, що цією купівлею компанія розширює свій вплив на європейському авіаційному ринку та збільшує авіабудівні виробничі потужності.

Джерело: biz.liga.net

Новости портала «Весь Харьков»

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