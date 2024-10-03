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В Україну до кінця року ввозитимуть менше товарів: імпорт газу впав на 58%

В Україну до кінця року ввозитимуть менше товарів: імпорт газу впав на 58%

До кінця 2024 року слід очікувати зменшення ввезення в країну імпортних товарів, що прямо вплине на кількість митних платежів.

Про це повідомляє Держмитслужба з посиланням на розрахунками Міністерства економіки України.

Так, у вересні обʼєми оподаткованого імпорту зменшились у порівнянні з серпнем поточного року на 11% або на 2 315 тис тонн. Зокрема, суттєво знизився імпорт природного газу - на 58%, прокату плоского - на 51%, нафтопродуктів - на 26%.

Одним із ключових чинників, що вплинули на перерахування до бюджету митних платежів, стало збільшення обсягів пільг зі сплати митних платежів до 18,7 млрд грн. Для прикладу, суттєво зросли суми наданої "енергозберігаючої" пільги та пільги при імпорті електромобілів.

Держмитслужба повідомила, що у вересні 2024 року до державного бюджету надійшло 52,3 млрд грн митних платежів, що порівнянно з попереднім місяцем більше на 1,2 млрд гривень. При цьому, як йдеться в повідомленні, індикативний показник надходжень від митниці виконано на 86,9%.

Загалом за 9 місяців 2024 року Держмитслужба забезпечила надходження 432,2 млрд грн, що дозволило додатково перерахувати до Державного бюджету 4,1 млрд грн.

Нагадаємо:

У вересні 2024 р. Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем 2024 р. – до 438 тис. МВт-год.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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