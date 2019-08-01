Vodafone Ukraine покупает азербайджанский оператор, – СМИ

Самый большой азербайджанский оператор мобильной связи Azercell Telecom работает над приобретением украинского оператора Vodafone Ukraine. Об этом сообщают источники.

Как пишет Liga.net, компания провела due diligence (детальный финансовый анализ) Vodafone Ukraine.

Один из собеседников издания заверил, что уже в августе в украинской компании должен появиться новый топ-менеджер.

Сумма сделки пока неизвестна. Один из источников сообщает, что речь может идти о сумме в 700 миллионов долларов. При этом аналитики считают, что бизнес Vodafone в Украине стоит дороже.

В Vodafone Ukraine эту информацию комментировать отказались. Кстати, оператор обслуживает в Украине 19,7 миллиона абонентов.

Что известно о Azercell Telecom?Это азербайджанская компания, основанная в 1996 году. Абонентская база оператора насчитывает 4,5 миллиона пользователей. Таким образом он лидирует на рынке мобильной связи Азербайджана с долей 49%.



По итогам прошлого года Azercell заработал около 100 миллионов манатов (примерно 58,7 миллиона долларов).

Источник: 24tv.ua

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