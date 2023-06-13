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Сегодня 13:50
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За счет чего можно быстро сдать квартиру в аренду?

Сдача квартиры в аренду – хороший способ дополнительного дохода, который принесет стабильную ежемесячную прибыль. Правильный подход и анализ потребностей целевой аудитории поможет быстро найти жильцов: для тех, кто планирует снять квартиру в Харькове, актуальны объекты, оснащенные всем необходимым, сразу доступные для въезда. А советы опытных риелторов помогут учесть ключевые нюансы, чтобы не допустить одну из распространенных ошибок.

За счет чего можно быстро сдать квартиру в аренду?

Подготовить квартиру к сдаче

Косметический ремонт, устранение имеющихся недочетов, генеральная уборка – обязательные мероприятия. В противном случае квартира будет простаивать месяцами, пока владелец не снизит цену до минимума. Для большинства арендаторов актуально наличие следующих элементов:

  • холодильник;
  • стиральная машина;
  • духовка;
  • шкаф для одежды;
  • кровать или диван;
  • кухонный стол и стулья.

Важно и не переусердствовать: обилие мебели, как и техники, отразится на цене и может отпугнуть, а не привлечь желающих. Идеален базовый минимум, а недостающие элементы можно в дальнейшем докупить по согласованию сторон.

Установить адекватную цену

Для владельцев жилья обращение в агентство недвижимости не менее полезно, чем для арендаторов. Опытный агент проанализирует местоположение, площадь, состояние и особенности помещения, а также обратит внимание на детали, которые могут повлиять на стоимость. Ошибки в ценообразовании доставят определенные сложности:

  • слишком дешево – ежемесячно владелец будет терять крупную сумму;
  • слишком дорого – быстро найти жильцов не удастся, и всегда есть риск, что арендаторы вскоре найдут предложение поинтереснее и съедут, а квартира вновь будет пустовать.

Подозрительная цена отпугивает, поэтому лучше ориентироваться на тенденции рынка, чтобы избежать лишних неудобств.

Довериться специалистам в сфере недвижимости

Существуют различные методы и каналы для привлечения потенциальных арендаторов. Можно самостоятельно разместить объявление на бесплатных интернет-порталах или в социальных сетях. Вскоре после этого на владельца объекта обрушиваются десятки звонков и сообщений – и поток не останавливается.

Проще и удобнее обратиться в специализированное агентство недвижимости. Риелторы оперативно найдут ответственных арендаторов, а главное, возьмут на себя взаимодействие с потенциальными жильцами, вплоть до подписания финального договора. Арендодатель будет избавлен от звонков с вопросами, а недвижимость не будет простаивать понапрасну и быстро начнет приносить прибыль.

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