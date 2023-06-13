За счет чего можно быстро сдать квартиру в аренду?
Сдача квартиры в аренду – хороший способ дополнительного дохода, который принесет стабильную ежемесячную прибыль. Правильный подход и анализ потребностей целевой аудитории поможет быстро найти жильцов: для тех, кто планирует снять квартиру в Харькове, актуальны объекты, оснащенные всем необходимым, сразу доступные для въезда. А советы опытных риелторов помогут учесть ключевые нюансы, чтобы не допустить одну из распространенных ошибок.
Подготовить квартиру к сдаче
Косметический ремонт, устранение имеющихся недочетов, генеральная уборка – обязательные мероприятия. В противном случае квартира будет простаивать месяцами, пока владелец не снизит цену до минимума. Для большинства арендаторов актуально наличие следующих элементов:
- холодильник;
- стиральная машина;
- духовка;
- шкаф для одежды;
- кровать или диван;
- кухонный стол и стулья.
Важно и не переусердствовать: обилие мебели, как и техники, отразится на цене и может отпугнуть, а не привлечь желающих. Идеален базовый минимум, а недостающие элементы можно в дальнейшем докупить по согласованию сторон.
Установить адекватную цену
Для владельцев жилья обращение в агентство недвижимости не менее полезно, чем для арендаторов. Опытный агент проанализирует местоположение, площадь, состояние и особенности помещения, а также обратит внимание на детали, которые могут повлиять на стоимость. Ошибки в ценообразовании доставят определенные сложности:
- слишком дешево – ежемесячно владелец будет терять крупную сумму;
- слишком дорого – быстро найти жильцов не удастся, и всегда есть риск, что арендаторы вскоре найдут предложение поинтереснее и съедут, а квартира вновь будет пустовать.
Подозрительная цена отпугивает, поэтому лучше ориентироваться на тенденции рынка, чтобы избежать лишних неудобств.
Довериться специалистам в сфере недвижимости
Существуют различные методы и каналы для привлечения потенциальных арендаторов. Можно самостоятельно разместить объявление на бесплатных интернет-порталах или в социальных сетях. Вскоре после этого на владельца объекта обрушиваются десятки звонков и сообщений – и поток не останавливается.
Проще и удобнее обратиться в специализированное агентство недвижимости. Риелторы оперативно найдут ответственных арендаторов, а главное, возьмут на себя взаимодействие с потенциальными жильцами, вплоть до подписания финального договора. Арендодатель будет избавлен от звонков с вопросами, а недвижимость не будет простаивать понапрасну и быстро начнет приносить прибыль.