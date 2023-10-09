83-річна родичка посадовиці Харківської міськради купила авто та квартиру на понад 1,6 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час проведення моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради на понад 1,6 млн грн.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Під час моніторингу способу життя встановлено, що її 83-річна свекруха придбала автомобіль та квартиру за понад 1,6 млн грн, не маючи на це відповідних законних доходів. Крім того, НАЗК встановило, що всі видатки, пов’язані з оформленням квартири та подальшим її утриманням, здійснювались саме посадовицею та її чоловіком.

Матеріали моніторингу способу життя стосовно заступниці директора департаменту Харківської міськради передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

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