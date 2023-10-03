Адвокат Горецький зі справи Князєва пішов на угоду з прокурором САП

До Вищого антикорсуду надійшла угода про визнання винуватості між прокурором САП та адвокатом Олегом Горецьким, який є одним із підозрюваних у справі Князєва. Про це йдеться в ухвалі слідчої судді ВАКС, яка опублікована в судовому реєстрі.

Згідно з тексту ухвали, 25 вересня справу щодо Горецького виділили в окреме провадження. Наразі йому інкримінують пособництво у наданні хабаря та шахрайство.

Про деталі угоди не повідомляється, однак закон передбачає не тільки беззастережне визнання винуватості у вчиненні злочину, але й обов’язок співпрацювати зі слідством у викритті інших підозрюваних чи інших злочинів. Тому є великий шанс на нові викриття чи появу нових фігурантів у справі.

Нагадаємо, що 16 травня НАБУ затримало тодішнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва за підозрою в отриманні 1,8 млн доларів хабаря. Ще 900 тисяч доларів нібито мали отримати два посередники, зокрема Горецький. Ймовірно отримання цієї частини коштів розцінили як шахрайство.

НАБУ вважає, що кошти передавав відомий український олігарх Костянтин Жеваго. Від Верховного Суду він хотів остаточне підтвердження права власності своєї компанії Ferrexpo на 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

За версією слідства, у Верховному Суді фактично був створений бек-офіс на базі адвокатського об’єднання. Під прикриттям "правових послуг" клієнтам допомагали за хабар отримати потрібні судові рішення.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2547

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