Актриса сериала «Счастливы вместе» задержана с кокаином в трусах

В столице РФ задержана актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая одну из главных ролей в популярном сериале «Счастливы вместе». Как сообщает Telegram-канал «112», при себе у женщины было 0,69 грамма кокаина в трусах.

Поведение актрисы показалось странным сотрудникам ДПС и ее автомобиль остановили. На вопрос инспекторов о том, есть ли что-то запрещенное с собой, Бочкарева ответила: «Да, кокаин в трусах». В присутствии понятых она самостоятельно извлекла сверток.

Отмечается, что квартиру артистки обыскали, но ничего запрещенного не нашли.

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Новости портала «Весь Харьков»