В МВД не будут препятствовать легализации медканнабиса

Министерство внутренних дел Украины не будет намерено препятствовать легализации медканнабиса в стране.

Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Источник издания в ведомстве отметил, что МВД не считает себя тем субъектом, который должен решать этот вопрос.

Об этом говорится в материале “Шаг вперед. Когда в Украине могут легализовать медицинский каннабис”.

“Ответственные лица – это Минздрав и Национальная академия медицинских наук. Поэтому мы будем работать с тем решением, которое примут субъекты, определенные в государственной антинаркотической стратегии. МВД и полиция глобально ими не являются”, – добавил источник в министерстве.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов положительно относится к легализации марихуаны для целей медицины.

“Да, поддерживаю, но при определенных условиях. Я хочу быть уверен, что он (каннабис, – ред.) легализован, что он контролируется именно по медицинским показаниям и у нас есть действенный механизм контроля за его продажей”, – сказал он.

Ранее глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что в Верховной Раде уже создали рабочую группу, которая начала работу над созданием закона о медицинском каннабис в Украине.

Источник: golos.ua/

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