Талибан пообещал покончить с производством наркотиков в стране

Афганские фермеры смогут прекратить выращивать мак, пообещали в Талибане

Официальный представитель боевиков заявил о решительных намерениях новых властей, однако для этого талибам нужна международная помощь.

Официальный представитель движение Талибан Забихулла Муджахид завил, что новые власти сделают все, чтобы Афганистан не превратился в центр по производству наркотиков. Об этом Муджахид сказал во вторник, 17 августа, на своей первой после захвата Кабула пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al Jazeera.

«Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло», — сказал Муджахид.

По его словам, афганские фермеры смогут прекратить выращивать мак, если мировое сообщество поможет им освоить другие культуры.

«В 2001 году, если помните, объемы производства наркотиков снизились до нуля, но потом афганская территория была оккупирована, и культивирование наркотиков возобновилось, в том числе на правительственном уровне. Но теперь мы не намерены более быть вовлечены в наркотрафик и наркоторговлю», — отметил он.

Муджахид пообещал, что Афганистан отныне станет страной, свободной от наркотиков, но для этого Талибану нужна международная поддержка.

«Мировое сообщество должно помочь нам найти альтернативу — предоставьте нам альтернативные культуры», — сказал спикер талибов, пообещав, что в этом случае будет положен конец наркотикам.

ТакжеМуджахид на пресс-конференции пообещал, чтоталибы не будут никому не мстить.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»