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Бойовики «Ісламської держави» вчинили напад на храм сикхів у Кабулі

Бойовики «Ісламської держави» вчинили напад на храм сикхів у Кабулі

Афганістані в суботу внаслідок атаки на сикхський храм у Кабулі, відповідальність за яку взяла на себе терористичне угрупування «Ісламська держава», загинули щонайменше дві особи й семеро отримали поранення.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Місцеве відділення «Ісламської держави» заявило в соцмережах, що напад було скоєно у відповідь на образу пророка Мухаммеда, до якої вдався представник індійського уряду.

Представник Талібану повідомив, що нападники заклали вибухівку в автомобіль, але він здетонував, не доїхавши до цілі.

Співробітник храму Горнам Сінгх зазначив, що у будівлі на той момент перебувало близько 30 осіб.

Представник коменданта Кабула повідомив, що внаслідок нападу в місті загинув один сикх, і один боєць Талібану був убитий.

Зазначається, що в храм увірвався терорист-смертник, озброєний кулеметом і ручними гранатами, який убив охоронця.

Інші бойовики більш як три години билися з бійцями Талібану, котрі намагалися втрутитися, щоб захистити храм.

Місія ООН в Афганістані заявила, що меншини в країні потребують захисту, а президент Індії Нарендра Моді написав у Твіттері, що він «шокований» нападом.

Сикхи - невелика релігійна меншина в переважно мусульманському Афганістані, яка налічувала близько 300 родин до того, як країна перейшла під владу Талібану. За словами представників громади та ЗМІ, багато з них виїхали з Афганістану.

Це крихітна релігійна меншина в переважно мусульманському Афганістані, що налічує близько 300 сімей до того, як країна перейшла під владу талібів. За словами представників громади та ЗМІ, багато з них виїхали.

Як і інші релігійні меншини, сикхи постійно стають об'єктом насильства в Афганістані. Відповідальність за напад на інший храм в Кабулі у 2020 році, в результаті якого загинули 25 людей, також взяла на себе Ісламська держава.

Источник: ukrinform.ua

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