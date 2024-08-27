Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:26
Просмотров: 85

Афганский закон "О поощрении желательного и запрещении предосудительного"

Афганский закон О поощрении желательного и запрещении предосудительного

Пишут о вступившем в силу в Афганистане законе "О поощрении желательного и запрещении предосудительного", который на 114 страницах определяет порядки, по которым теперь будут жить в стране. В частности, упоминают несколько статей закона, которые гласят, что:

— Женщины не могут носить одежду, открывающую их лица, в общественных местах;

— Женщины не могут выступать публично, их голоса не может слышать никто, кроме близких;

— Женщины не могут смотреть на мужчин, с которыми они не связаны;

— Мужчины не могут смотреть на женщин, с которыми они не связаны;

— Картинки и фотографии живых существ не могут быть использованы в СМИ;

— Запрещается любая музыка;

— Женщины и мужчины, не являющиеся родственниками, не могут находиться вместе;

— Женщины не могут ездить на транспорте в одиночку;

— Во время молитвы транспортные средства должны останавливаться, а водители и пассажиры — молиться.

— Тех, кто не соблюдает правила, могут арестовать без решения суда.

Местные наблюдатели пишут, что этот закон жёстко и бесцеремонно ломает повседневную жизнь афганцев. Причём, делает это в том же направлении, что осуществлял ИГИЛ в Ираке и Сирии десять лет назад. "Возможно, тем самым сейчас создаются благоприятные условия для фактического перехода власти в Афганистане в руки ИГИЛ, или той фракции талибов, религиозно-политические взгляды которой не отличимы от доктрины ИГИЛ".

Руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко пишет, что уже сегодня, 25 августа, в восточных афганских провинциях Пактия и Пактика десятки мужчин не были допущены к рабочим местам из-за слишком короткой бороды или отсутствия утверждённого июльским указом эмира головного убора.

Афганский закон О поощрении желательного и запрещении предосудительного

Афганский закон О поощрении желательного и запрещении предосудительного

Афганский закон О поощрении желательного и запрещении предосудительного

Джерело: https://t.me/AteoGo/32515

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Генеральный Секретарь ООН Гуттериеш оправдывает террористический переворот в Афганистане
23.02.2024 07:30    416
Байден анулює статус Афганістану як основного союзника США поза НАТО
07.07.2022 10:29    803
Бойовики «Ісламської держави» вчинили напад на храм сикхів у Кабулі
19.06.2022 08:30    789
Switchblade. Афганистан. Карма
02.05.2022 10:40    1180
ООН збирає світом 4,4 мільярда євро на допомогу Афганістану
14.01.2022 10:02    941
Талібан розпустив виборчу комісію Афганістану через те, що в ній "немає потреби"
27.12.2021 11:05    836
Преступления талибов в Афганистане: правозащитники сообщили новые факты
17.12.2021 09:54    1164
ЄС і США стурбовані повідомленнями про страти колишніх силовиків в Афганістані
06.12.2021 08:16    770
«Победа» российской дипломатии: почему Талибан заговорил о признании Крыма
02.12.2021 08:10    841
Талибы запретили в Афганистане иностранную валюту
04.11.2021 09:38    845
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 