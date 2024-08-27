Афганский закон "О поощрении желательного и запрещении предосудительного"

Пишут о вступившем в силу в Афганистане законе "О поощрении желательного и запрещении предосудительного", который на 114 страницах определяет порядки, по которым теперь будут жить в стране. В частности, упоминают несколько статей закона, которые гласят, что:

— Женщины не могут носить одежду, открывающую их лица, в общественных местах;

— Женщины не могут выступать публично, их голоса не может слышать никто, кроме близких;

— Женщины не могут смотреть на мужчин, с которыми они не связаны;

— Мужчины не могут смотреть на женщин, с которыми они не связаны;

— Картинки и фотографии живых существ не могут быть использованы в СМИ;

— Запрещается любая музыка;

— Женщины и мужчины, не являющиеся родственниками, не могут находиться вместе;

— Женщины не могут ездить на транспорте в одиночку;

— Во время молитвы транспортные средства должны останавливаться, а водители и пассажиры — молиться.

— Тех, кто не соблюдает правила, могут арестовать без решения суда.

Местные наблюдатели пишут, что этот закон жёстко и бесцеремонно ломает повседневную жизнь афганцев. Причём, делает это в том же направлении, что осуществлял ИГИЛ в Ираке и Сирии десять лет назад. "Возможно, тем самым сейчас создаются благоприятные условия для фактического перехода власти в Афганистане в руки ИГИЛ, или той фракции талибов, религиозно-политические взгляды которой не отличимы от доктрины ИГИЛ".

Руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко пишет, что уже сегодня, 25 августа, в восточных афганских провинциях Пактия и Пактика десятки мужчин не были допущены к рабочим местам из-за слишком короткой бороды или отсутствия утверждённого июльским указом эмира головного убора.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32515

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