Switchblade. Афганистан. Карма

Если бы СССР не вторгся в Афганистан, Вахид не бежал бы в США. Если бы он не бежал в США, он не возглавил бы компанию Aerovironment. Если бы он не возглавил компанию Aerovironment, она, возможно, не сделала бы дрон-камикадзе Switchblade. Если бы она не сделала Switchblade, их бы не было в Украине.

Возмездие работает медленно, но - всегда. Все шаги имеют свои последствия. Жизнь лучший сценарист.

Этого дядьку зовут Вахид Наваби. Его имя можно найти в санкционном списке Кремля рядом с К.Харрис. За что же дядя Вахид удостоился такой чести?

Началось все в 1979 году, когда в его страну вторгся «ограниченный контингент» советских войск и начал то, что сегодня они называют спецоперацией.

«Я был там. Я точно знаю, на что это похоже. Жизнь меняется за считанные секунды» - вспоминает он. Не забыл Наваби и переломный момент в той войне - когда у моджахедов появились американские «Стингеры».

- Я отчетливо помню ракету «Стингер». Я видел, что она делала с российскими вертолетами.

В 80-х Вахид обосновался в Штатах, где сегодня возглавляет компанию Aerovironment. Единственным известным продуктом этой фирмы является дрон-камикадзе Switchblade – оружие уникальное в своей простоте и эффективности.

Дрон представляет собой трубу, в основании которой находится газогенератор – он выталкивает дрон, который уже в воздухе расправляет свои крылья как перочинный нож. Обычные дроны несут боезаряд под крыльями, выпуливают его и возвращаются. Switchblade сам является летающей бомбой – он никуда не возвращается, а просто и незатейливо уничтожает танки, бронемашины и артиллерийские гнезда.

В носу у дрона находится камера, которая сканируют поле боя и отправляют видео оператору, управляющему Switchblade с планшета.

700 таких опрятных камикадзе готовятся к отправке. «Мы понимаем, что делают люди в Украине. Это наша часть помощи», — говорит Джон Алдана, руководитель программы Switchblade.

Такие дела.

Источник: facebook.com

Автор: Дмитро Чекалкин

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