Александр Сатлаев маньяк задержан — его нашли за тысячу км от места заключения на Кипре, в Турции, фото

Российский маньяк, бывший алтайский следователь Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы на Кипре и находился в бегах трое суток, но после масштабных поисков по всему острову его все же задержали на вилле в Турции.

Об этом сообщают в Telegram-канале LIFESHOT.

Александр Сатлаев совершил побег 8 февраля. Когда фура с продуктами въезжала в тюремный двор, бывший следователь выбрал удачный момент, и прошмыгнул в закрывающиеся ворота. Как пишут кипрские информагентства, россиянина довольно быстро поймали и доставили в полицейский участок, но он сумел сбежать и оттуда.

На поиски Александра Сатлаева, которого за его постоянную улыбку прозвали «смеющимся маньяком», были брошены значительные силы. 11 февраля он был задержан на пустующей вилле в турецком поселке Доганкей за 1000 км от места побега. Теперь к неотбытому сроку за разбой ему добавят несколько лет за побег.

Экс-следователя по Республике Алтай сначала арестовали в России в 2013 году. Его обвинили в нападении на женщин: мужчина подкарауливал их в темных безлюдных местах, насиловал, а потом расследовал свои же преступления. Сатлаева посадили на шесть лет за четыре изнасилования и четыре покушения, но в 2019 году он вышел по УДО.

После освобождения Сатлаев снова оказался в розыске за новое изнасилование. В тот же год его арестовали, но уже на Кипре по обвинению в сексуальном насилии и краже. Он ограбил женщину, похитив у нее 300 турецких лир и 35 евро.

Как сообщал «Телеграф», ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении серии убийств и изнасилований на протяжении 7 лет. Среди жертв – несовершеннолетние.

Источник: Новости Ю

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