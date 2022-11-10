Кримінал
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Сегодня 15:27
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Арештовано корпоративні права двох росіян та юрособи з білорусі, які є засновниками підприємств на території Харкова та області

Київський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права громадян рф та юридичної особи з республіки білорусь на загальну суму близько 2,5 млн гривень.

За даними слідства, єдиним засновником ТОВ у с. Циркуни є громадянин рф з Ростовської області. У грошовому еквіваленті його 100% частка у статутному капіталі дорівнює 1 млн гривень.

Ще один росіянин є також єдиним засновником ТОВ у смт Пісочин. Його вклад сягає 700 тис. гривень.

В одному з підприємств Харкова, розташованому по проспекту Науки, прокурори виявили білоруський слід. Єдиним засновником є ТОВ з м. Мінськ Республіки Білорусь. Статутна частка у капіталі дорівнює близько 720 тис. гривень.

Громадяни рф та ТОВ з білорусі отримують в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ і сплачують податки до державних бюджетів цих держав.

Також існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з рф та білоруссю.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Наразі триває передача майна в АРМА.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости

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