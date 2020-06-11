Безосновательный арест на 15 суток: председателю одного из райсудов Харьковщины грозит до 8 лет лишения свободы

Председателю одного из районных судов Харьковской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного постановления, совершенное в других личных интересах).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, установлено, что в ноябре 2016 во время рассмотрения в открытом судебном заседании дела по обвинению гражданина Украины в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений житель Харькова осуществлял видеозапись процесса. Он зафиксировал грубое нарушение судьей требований ч. 2 ст. 16 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», так как она находясь без мантии и нагрудного знака.

Чтобы избежать жалоб и руководствуясь исключительно личными интересами, судья нарушила законодательство Украины - безосновательно запретила мужчине осуществлять видеосъемку судебного заседания и объявила перерыв, после окончания которого вернулась уже в мантии и с нагрудным знаком. Продолжая рассмотрение дела, она неоднократно требовала прекратить видеосъемку и настаивала, чтобы человек, который ее осуществлял, покинул зал судебных заседаний. Без принятия каких-либо мотивированных решений судья предоставила указание дежурному наряду полиции вывести мужчину из зала судебных заседаний. В отношении него составлен административный протокол по ст. 185 КУоАП, который в тот же день направлен в районный суд Харьковской области для рассмотрения непосредственно указанной судьей, несмотря на их конфликт.

Судья не приняла предусмотренных законом мер, необходимых для выяснения всех обстоятельств по делу, не обеспечила мужчин право на защиту и полное фиксирование судебного процесса.

Руководствуясь личными интересами и демонстрируя властность своих полномочий, судья объявила заведомо неправосудное постановление, согласно которому мужчина признан виновным и на него наложено максимальное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Мужчина был незаконно лишен свободы сроком на 9 суток, так как обжаловал указанное решение в Харьковском апелляционном суде.

Подозреваемой судьи грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Агентство Телевидения Новости