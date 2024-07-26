Бойовик, який брав участь у захопленні Великого Бурлука на Харківщині, отримав вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд заочно визнав винним 37-річного чоловіка за фактами участі в терористичній організації та участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що чоловік, який народився в місті Сніжне Донецької області, у 2016 році перебував у місті Донецьк і вступив до лав батальйону охорони тилу «Вітязь» з метою безпосередньої участі в протиправній діяльності терористичної організації «ДНР».

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну бойовик псевдореспубліки передислокувався на Харківщину. Встановлено, що він брав участь в окупації селища Великий Бурлук Куп’янського району.

Обвинувальний вирок виніс Машівський районний суд Полтавської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного йому за вироком суду, строки давності зупиняються.

Агентство Телевидения Новости