Бізнес на крові: окупанти викрадають мешканців Енергодара заради грошей – за звільнення вимагають 50 тисяч гривень

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

За словами міськголови, зараз росіяни утримують у полоні сотні мешканців Енергодара:

Значна частина – це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями.

Орлов каже, що мерія отримує по 2-3 повідомлення про нові викрадення щодня.

Источник: https://t.me/spravdi/11666

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