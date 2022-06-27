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Бізнес на крові: окупанти викрадають мешканців Енергодара заради грошей – за звільнення вимагають 50 тисяч гривень
Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
За словами міськголови, зараз росіяни утримують у полоні сотні мешканців Енергодара:
Значна частина – це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язнені тижнями, а інколи навіть місяцями.
Орлов каже, що мерія отримує по 2-3 повідомлення про нові викрадення щодня.
Источник: https://t.me/spravdi/11666