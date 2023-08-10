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Чекіст і його рушниця: у кремлі готуються поглибити могилізацію росіян в Україні

Чекіст і його рушниця: у кремлі готуються поглибити могилізацію росіян в Україні

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

8 серпня путін наказав внести поправки до статей про інформування світової спільноти про воєнний стан. Зміни стосуватимуться порядку повідомлення ООН та Ради Європи про запровадження в рф надзвичайного та воєнного стану.

Нині, згідно із законодавством, у разі їхнього введення путін має повідомляти про це генсека ООН та Раду Європи. І, відповідно, про пов’язане з таким станом «тимчасове обмеження прав і свобод громадян».

Насправді, таким чином путін засвідчує готовність зарядити «рушницю, яка висить на стіні». Як припускає низка експертів, це демонстративний для міжнародної спільноти крок у напрямку до чергової (вже повної?) мобілізації. Недарма в останніх російських законах про повістки, призов і підвищення віку служби написано «при мобілізації або введенні воєнного стану».

Зважаючи на це, надалі можна чекати якогось ексцесу (наприклад «операції під чужим прапором») заради подальшої ескалації війни з Україною.

Джерело: https://t.me/spravdi/32357

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