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Чоловіку, який мародерив у пошкоджених обстрілами будинках у Харкові, оголосили вирок

Чоловіку, який мародерив у пошкоджених обстрілами будинках у Харкові, оголосили вирок

Шість років за ґратами проведе чоловік, який обкрадав квартири у розбитих будинках на Північній Салтівці у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що 31-річний чоловік, починаючи з вересня 2023 року, проникав у квартири у розбитих будинках по вул. Метробудівників та Наталії Ужвій на Північній Салтівці у Харкові.  

Користуючись тим, що житло зазнало суттєвих пошкоджень та руйнувань від постійних російських обстрілів, він забирав з собою все вціліле майно власників. Серед них: лічильники, крани, телевізор, кухонне приладдя, системний блок та інше.

28 лютого 2024 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.  

До винесення вироку зловмисник перебував під вартою.  

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 31-річного чоловіка за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді шести років позбавлення волі. 

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження. 

Агентство Телевидения Новости

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