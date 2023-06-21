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«Да уже б по Киеву у*бали бы бомбочкой такой, чтобы «грибок» поднялся у них там и опустился»

«Да уже б по Киеву у*бали бы бомбочкой такой, чтобы «грибок» поднялся у них там и опустился»

Військовослужбовець рф про вражаючу кількість загиблих про яку усі мовчать

● окупант ділиться порадою, як уникнути мобілізації — через розлучення з дружиною та оформлення опіки над дитиною;

● «ни комиссию, ничё ты не проходил? Нет, я них*я не проходил»;

● «с*ка, когда бахкает, аж подсираешь»;

● «нам них*я не говорят, сколько погибших».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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