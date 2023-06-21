Сегодня 07:47
Просмотров: 74
«Да уже б по Киеву у*бали бы бомбочкой такой, чтобы «грибок» поднялся у них там и опустился»
Військовослужбовець рф про вражаючу кількість загиблих про яку усі мовчать
● окупант ділиться порадою, як уникнути мобілізації — через розлучення з дружиною та оформлення опіки над дитиною;
● «ни комиссию, ничё ты не проходил? Нет, я них*я не проходил»;
● «с*ка, когда бахкает, аж подсираешь»;
● «нам них*я не говорят, сколько погибших».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua