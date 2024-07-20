ДБР повідомило про підозру у незаконному збагачені «господарнику» одного з військових підрозділів Львівщини

Працівники ДБР за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ повідомили про підозру керівнику одного з господарських підрозділів ЗСУ на Львівщині. Начальник квартирно-експлуатаційного відділу частини через численні оборудки незаконно переоформив на родичів майно на майже 12 млн грн.

Згідно з посадовими обов'язками, чиновник контролював закупівлі та обслуговування військового майна регіону.

Він оформив солдатом близького родича дружини до однієї з частин ЗСУ Львова. Згодом солдат став власником житлового будинку та земельної ділянки у селі Брюховичі Львівського району, ринкова вартість яких орієнтовно складає $300 000. Доходи, які б дозволяли здійснити будівництво такої коштовної нерухомості й проведення у ній ремонтних робіт у родича фігуранта були відсутні. Тому він нібито взяв позику $100 000 у доньки посадовця, яка є студенткою місцевого вишу. Але ці кошти посадовець в декларації не вказав.

За подібною схемою була придбана квартира у Львові площею майже 100 кв м в елітному районі. Згідно з відкритими відомостями місцевих сайтів з нерухомості орієнтовна вартість такої квартири складає понад 4 млн грн. Посадовець ще й придбав для доньки позашляховик преміумкласу, який знов таки оформив на свого родича з численними порушеннями законодавства.

❗️ Накладено арешти на автомобіль, квартиру та земельну ділянку з будинком в елітному районі м. Львова. Фігуранта відсторонено від посади, йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4510

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