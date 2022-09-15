Кримінал
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ДБР затримало у звільнених Ізюмі та Куп’янську колаборантів, які працювали на окупантів

ДБР затримало у звільнених Ізюмі та Куп’янську колаборантів, які працювали на окупантів

У звільненому Ізюмі ДБР та прокуратурі вдалося викрити та затримати двох зрадників з числа вже колишніх працівників правоохоронних органів.

Так, затримано 23-річну експоліціянтку та 48-річну колишню податківицю за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, що у липні цього року за процесуального керівництва обласної прокуратури 23-річній експоліціянтці було заочно повідомлено про підозру. Зрадниця вступила до лав так званої «Народної міліції» у м. Ізюм. Крім того, експоліціянтка вказувала військовослужбовцям РФ на місця розташування Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та інших адміністративних будівель у місті.

Вона вмовляла своїх колишніх колег з Ізюмського відділу поліції так само переходити на службу до окупантів.

48-річна колишня податківиця з м. Ізюм також активно співпрацювала з представниками РФ.

Посадовиця місцевої податкової служби після початку війни продовжила роботу вже в окупаційній адміністрації росіян. Вона займалася підбором кадрів для окупаційної міської ради Ізюма, передавала інформацію про місцевих патріотів України.

Щоб віддячити росіянам за довіру жінка не пропускала масових заходів, де з гордістю розповідала прокремлівським пропагандистам, як їй добре стало жити. Сюжети з її інтерв’ю рясніли в ефірах російських каналів.

Інша громадянка України пішла працювати в створену окупаційною владою податкову структуру в Куп’янську. Вона займалася тим, що відбирала гроші у населення на користь окупантів під виглядом стягнення податків.

Усім трьом особам повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Агентство Телевидения Новости

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