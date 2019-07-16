Дерзкое изнасилование провизора в Харькове. Приговор суда насильнику

Эта история, произошедшая в конце января текущего года, взбудоражила Харьков. Мужчина зашел в аптеку, и, воспользовавшись отсутствием посетителей, затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и отобрал ее мобильный телефон. После того, как в аптеку зашел покупатель, насильник сбежал.

Олег Рожнов, следователь Немышлянского ОП:

На розшук зловмисника по тривозі був піднятий особовий склад Немишлянського райвідділу поліції, та у той же день зловмисника було затримано.

Подозреваемого задержали по горячим следам неподалеку от этой же аптеки. Участковый инспектор, просмотрев данные с камеры видеонаблюдения, узнал местного жителя, который ранее уже был осужден за изнасилование и ограбление. Как оказалось, это дерзкий рецидивист, имевший 7 судимостей, три из которых - за изнасилование. Всего он провел за решеткой уже около 20-ти лет. Во время задержания мужчина оказал сопротивление работнику полиции. Пытаясь убежать, нанес полицейскому телесные повреждения и оторвал рукав куртки. В суде мать подозреваемого настаивала, что в вину своего сына не верит. Говорит, что в этот вечер он пришел к ней, чтобы взять деньги в долг. Пьяным или под воздействием наркотиков, по ее словам, сын не был.

Мария Гриценко, мать рецидивиста:

У п'ятницю під вечір він приїхав до мене за діньгами. Я взяла в кредит 10 тисяч. Я йому дала. Він сказав: я буду робити на тракторі, заробляти дєньгі, щоб хорошо. Бо він пішов, дворніком робив врємєнно. Cказали мені, що він хотів знасіловать її чи що там, мене оце не доходе. Я не знаю, як це може...

И, вот, судебный процесс завершен. Приговором Фрунзенского районного суда 45-летнего харьковчанина признали виновным в изнасиловании, ограблении и нанесении телесных повреждений, а также в сопротивлении правоохранителям и нанесении телесных повреждений работнику полиции. Злоумышленника приговорили к 9 годам лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в силу, поскольку еще есть время на апелляционное обжалование

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