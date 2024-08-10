Детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро “чорної” готівки

В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.

Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України триває. Оперативний супровід здійснюють детективи стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Київській області. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

Джерело: esbu.gov.ua

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