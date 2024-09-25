Диктатор збільшив ворожу армію до 1,5 мільйона: що стоїть за рішенням путіна і до чого це призведе

Воєнний злочинець, який перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду, і за сумісництвом президент росії Володимир путін своїм указом збільшив штатну чисельність збройних сил рф до 2 389 130 осіб, з яких півтора мільйона – це військовослужбовці. Іншими словами, останніх буде більше на 180 тисяч. Але із чим це пов'язано і до чого це призведе? Давайте розберемося.

Багато чи мало?

Коли було ухвалено цей указ, перше, про що заговорили експерти, це про спробу путіна компенсувати людські втрати під час кампанії 2024 року. Але це навіть на рівні банальної логіки не відповідає дійсності.

Нині середній показник втрат особового складу російських окупаційних військ на місяць тримається десь на рівні 35 тисяч тіл. Зі свого боку кожного місяця в росії у межах мобілізаційних процесів залучається від 35 до 40 тисяч осіб, що повністю компенсує щомісячні втрати окупантів і іноді навіть дозволяє формувати резерви.

Тому версія про те, що ці 180 тисяч компенсують втрати, не відповідає дійсності. Компенсація здійснюється щомісяця, а це – саме збільшення російської армії.

Що таке 180 тисяч військових, якщо розглядати таку кількість як штатну одиницю – формування? Це 225 повноцінних батальйонних тактичних груп. Для комплектації 225 БТГр, щоб вони ефективно вирішували бойові завдання у наступі та обороні, необхідно до 2475 танків, 7425 бойових броньованих машин, не менше 2700 артилерійських систем та іншої техніки та озброєнь.

На сьогодні військово-промисловий комплекс росії не має можливості укомплектувати таку кількість повноцінних БТГр, хоча заради справедливості варто зазначити, що російська армія від такого формування, як БТГр, почала відходити ще в другій половині 2022 року. Саме тоді брак та дефіцит техніки стали критично впливати на здатність РОВ проводити масштабні наступальні кампанії та змусили їх перейти до локального формату ведення бойових дій.

Нині російські формування мають дефіцит основних бойових танків (ОБТ) близько 50%, дефіцит ББМ становить 60-70% тощо. Ось і постає питання: а нові підрозділи який рівень дефіциту матимуть? І якщо їх комплектуватимуть, то що буде з комплектацією наявних – з урахуванням лише наростаючої проблематики постачання у війська техніки?

Відповідь проста: дефіцит техніки компенсуватимуть людським ресурсом.

Замість танків тушки

У жовтні 2022 року, коли російське командування схвалило рішення відмовитися від класичної БТГр, я зазначав, що армія країни-агресора поступово перетворюється на маршовий батальйон. І з кожним роком, з кожним місяцем РОВ наближаються до такого стану все ближче і ближче – у міру домінування та поглинання людською масою самої техніки.

Вище я зазначив, що 180 тисяч тіл – це для 225 батальйонних тактичних груп фактично 2475 танків. Одна БТГр – це в середньому 800 тіл особового складу, штатно має комплектуватись ротою танків – 11 одиниць. Тобто на один танк припадає 72 особи, або, грубо кажучи, рота. Аналогічна пропорція і на три ББМ.

Тобто людським ресурсом компенсуватимуть середню нестачу техніки в РОВ, остаточно виводячи армію на рівень маршового батальйону.

У 2025 році криза з компенсацією техніки в російських окупаційних військах досягне свого піка і саме до цього готують армію рф.

Це зі свого боку переформатує ведення бойових дій з боку Сил оборони України, оскільки вимагатиме застосування більшої кількості засобів ураження, що працюють по площі, а не точково. Але це вже тема для зовсім іншого матеріалу.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

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