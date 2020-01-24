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Директора лесхоза на Харьковщине Виктора Сысу уволили с должности

Директора лесхоза на Харьковщине Виктора Сысу уволили с должности

Скандально известного директора лесхоза на Харьковщине Виктора Сысу уволили с должности.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий на своей странице в Facebook, написав, что он подписал приказ об увольнении Виктора Сысы с должности директора Гутянского лесхоза на Харьковщине.

«Человек, который нарушает законодательство и не обеспечивает сохранность и эффективное использование лесных ресурсов не может работать в лесном хозяйстве», - отметил Андрей Заблоцкий.

«Хочу подчеркнуть, чтобы восстановить доверие общества к лесоводов - нужно работать честно и эффективно. А с отдельными лицами, которые этого не понимают, будем прощаться», - добавил он.

Напомним, директор Гутянского лесхоза  Виктор Сыса является фигурантом уже в уголовных производствах о служебной халатности и взятке в 100 тысяч долларов детективу НАБУ.

Также руководитель Госагентства опубликовал фото приказа и снабдил свой пост хэштегом  #всебуделіс.

Напомним, ранее в уголовном производстве о служебной халатности суд избрал в отношении Сысы меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Агентство Телевидения Новости

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