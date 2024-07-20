Кримінал
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Для покарання вищого керівництва рф необхідно створити Спеціальний міжнародний трибунал

Наразі в міжнародних судах розглядається понад 10 справ щодо злочинів росії. Проте лише розслідування Міжнародного кримінального суду може призвести до притягнення до відповідальності за воєнні злочини вище керівництво рф та безпосередніх їх виконавців.

МКС має мандат на розслідування ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду в Україні, проте не має юрисдикції щодо злочину агресії. Саме тому Україна працює над створенням Спеціального міжнародного трибуналу, за аналогією з трибуналом для нацистів, відомого як Нюрнберзький процес.

Для покарання вищого керівництва рф необхідно створити Спеціальний міжнародний трибунал

Для покарання вищого керівництва рф необхідно створити Спеціальний міжнародний трибунал

Для покарання вищого керівництва рф необхідно створити Спеціальний міжнародний трибунал

Для покарання вищого керівництва рф необхідно створити Спеціальний міжнародний трибунал

Джерело: https://t.me/spravdi/40253

Новости портала «Весь Харьков»

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