До 10 лет тюрьмы грозит предателям, которые пошли на сотрудничество с оккупантами — Херсонская ОВА

Первая подозреваемая — бывшая начальница отдела землеустройства Генического горсовета. Она согласилась занять должность так называемого «председателя Генической вца Херсонской области».

Предательница организовывала работу оккупационного органа, агитировала за участие в псевдореферендуме и поддерживала государство-агрессор.

Лишение свободы с конфискацией имущества грозит и жительнице Белозерки. Женщина возглавила «управление труда и социальной защиты населения в Херсонском районе».

На этой должности коллаборантка подбирала кадры для оккупационного учреждения, принимала отчетность о проведенной работе, согласовывала программы и положения.

Еще один фигурант — житель Приозерного Генического района, назначенный руководителем так называемого «Генического районного отдела службы го и чс по Херсонской области».

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/20037

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