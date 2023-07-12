Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:07
Просмотров: 124

До 10 лет тюрьмы грозит предателям, которые пошли на сотрудничество с оккупантами — Херсонская ОВА

До 10 лет тюрьмы грозит предателям, которые пошли на сотрудничество с оккупантами — Херсонская ОВА

Первая подозреваемая — бывшая начальница отдела землеустройства Генического горсовета. Она согласилась занять должность так называемого «председателя Генической вца Херсонской области».

Предательница организовывала работу оккупационного органа, агитировала за участие в псевдореферендуме и поддерживала государство-агрессор.

Лишение свободы с конфискацией имущества грозит и жительнице Белозерки. Женщина возглавила «управление труда и социальной защиты населения в Херсонском районе».

На этой должности коллаборантка подбирала кадры для оккупационного учреждения, принимала отчетность о проведенной работе, согласовывала программы и положения.

Еще один фигурант — житель Приозерного Генического района, назначенный руководителем так называемого «Генического районного отдела службы го и чс по Херсонской области».

#Херсонская_область #коллаборанты #подозрение

Джерело: https://t.me/infosprotyv/20037

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Катерина Десницька – українка з Волині, що стала принцесою Сіаму (Таїланду)
Сегодня 11:20    60
В Україні вже понад 527 000 тон знищеної російської техніки.
Сегодня 11:00    76
НАТО провело "лінію Столтенберга": альянс не готовий пустити Україну далі своїх страхів
Сегодня 10:47    94
Эрдоган. Турецкая вилка. (Не)последнее президентство турецкого лидера
Сегодня 10:21    126
Рішуча більшість європейців – за допомогу Україні
Сегодня 10:08    101
Торгівля дозволом на перетин кордону: НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці
Сегодня 09:55    123
Суд не продовжив рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ
Сегодня 09:31    106
Суд визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру
Сегодня 09:19    114
ВАКС конфіскував київські квартири дизайнера-рашиста Лєбєдєва
Сегодня 08:55    131
Україна працює над альтернативними шляхами постачання продовольства на світові ринки
Сегодня 08:44    138
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 